Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, , 10:25 — REGNUM К месту вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на Ямале выехали сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Автомобиль СКР

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По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства вынужденной посадки.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт летел из Нового Уренгоя в Красноярский край. Он вынужденно сел в 20 километрах возле села Антипоюта в заснеженном поле. Транспорт получил повреждения. Среди людей погибших нет.

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