Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 14 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. К месту вынужденной посадки вертолёта Ми-8 на Ямале выехали сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Http://yaroslavl.sledcom.ru Автомобиль СКР

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства вынужденной посадки.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт летел из Нового Уренгоя в Красноярский край. Он вынужденно сел в 20 километрах возле села Антипоюта в заснеженном поле. Транспорт получил повреждения. Среди людей погибших нет.