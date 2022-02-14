Вашингтон, 14 февраля 2022, 10:27 — REGNUM Американский рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) представил композицию, приуроченную ко Дню всех влюблённых. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 14 февраля.
Новая песня получила название Banking On Me и раскрыла историю любовных отношений между её автором и загадочной девушкой. Примечательно, что ранее композиция появилась на делюкс-издании недавней пластинки артиста, которое было удалено вскоре после публикации.
Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового альбома Gunna под названием DS4EVER. Пластинка стала третьим полноформатным проектом в дискографии рэпера.
Читайте ранее в этом сюжете: 88GLAM выпустили клип на трек Want To