Вашингтон, 14 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Американский рэпер Gunna (Серхио Джаванни Китченс) представил композицию, приуроченную ко Дню всех влюблённых. Премьера работы состоялась на всех музыкальных платформах 14 февраля.

Скриншот YouTube Gunna

Новая песня получила название Banking On Me и раскрыла историю любовных отношений между её автором и загадочной девушкой. Примечательно, что ранее композиция появилась на делюкс-издании недавней пластинки артиста, которое было удалено вскоре после публикации.

Напомним, что 7 января 2022 года состоялась премьера нового альбома Gunna под названием DS4EVER. Пластинка стала третьим полноформатным проектом в дискографии рэпера.