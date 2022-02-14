Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону осталось трое участников освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщил глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Николай Иванович Польшинский принимал участие в освобождении Ростова-на-Дону в 1941 году. Дмитрий Федорович Белов и Георгий Иванович Комиссаров защищали город в 1943 году. Поздравляя 14 февраля ростовчан с 79-ой годовщиной полного освобождения города от оккупантов, Логвиненко поблагодарил ветеранов за мужество и героизм, пожелал им крепкого здоровья, благополучия и добра.

«Мы всегда будем помнить, какой ценой далась независимость не только Ростова-на-Дону, но и всего Отечества. Дорогие ростовчане! Желаю вам и вашим семьям здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия! Вечная память павшим! Вечная слава живым!» — отметил ростовский сити-менеджер.