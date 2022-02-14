Москва, , 10:37 — REGNUM Общественное обсуждение проекта Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей приостановлено в связи с критикой, сообщает 14 февраля Министерство культуры РФ.

Памятник А.С.Пушкина Культура.рф

В ведомстве отметили, что возникшая вокруг документа дискуссия указала на необходимость поиска новых подходов к его обсуждению и разработке. При таком поиске будут учтены все мнения, доводы и замечания, которые поступили в адрес разработчиков.

«В обществе, в профессиональной среде, прозвучало множество и критических замечаний», — пояснили в Минкультуры.

Общественное обсуждение проекта, разработанного, как сообщало ИА REGNUM, Российским НИИ культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачёва (Институтом наследия), проходило на официальном портале правовой информации с 21 января по 4 февраля. На проект поступило 1 479 отзывов, при этом 100 760 пользователей портала высказались в его поддержку, а 78 928 — против, уточнили в пресс-службе.

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