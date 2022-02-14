Уфа, , 10:29 — REGNUM Глава Башкирии предложил мэру Уфы Сергею Грекову возглавить полномочное представительство Башкирии в Москве. Об этом 14 февраля Хабиров сообщил на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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«Усилия, компетенции и тот опыт, который есть у Сергея Грекова, нам очень нужен будет в Москве. Я предложил ему возглавить Полномочное представительство Республики Башкортостан в Москве в ранге заместителя премьера правительства республики. Это как раз тот случай, когда наилучшие качества: профессиональные, человеческие, имеет большой опыт в бизнес-проектах», — сообщил Хабиров.

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