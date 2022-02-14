Варшава, 14 февраля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский во время пресс-конференции 13 февраля заявил, что власти республики «в случае российской агрессии против Украины готовы принять у себя украинских беженцев». Об этом передает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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«Очевидно, что в связи с ситуацией на Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — это возможный наплыв беженцев с Украины, которые в связи с возможным конфликтом с Россией могут искать безопасное убежище в нашей стране. Пока все региональные власти выражают готовность к такому сценарию и не прочь принять беженцев», — сказал Каминьский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти России неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе, а также «планы о вторжении на Украину».