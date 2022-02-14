Лепосавич, Косово, , 15:01 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 13 февраля опубликовало материал, посвященный выезду албанцев с севера Косовской Митровицы. Трудные условия жизни привели к тому, что ряд албанских деревень в Лепосавиче опустели.

Деревня Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что более всего заметно отсутствие детей. Так, один из респондентов Telegrafi рассказал, что в его деревне есть всего восемь детей, до 1999 их было 45. В известных ему ближайших 22 деревнях большая часть населения уже переехала в Митровицу.

Собеседник журналистов Эсат Муса рассказал, что он «выживает», занимаясь животноводством, однако мечтает продать свой дом в деревне и купить дом в Митровице за 35 тысяч евро, чтобы отправить детей в школу, поскольку в деревне получить образование невозможно.

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