Лепосавич, Сербия, 14 февраля, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 13 февраля опубликовало материал, посвященный выезду албанцев с севера Косовской Митровицы. Трудные условия жизни привели к тому, что ряд албанских деревень в Лепосавиче опустели.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Деревня

Журналисты отмечают, что более всего заметно отсутствие детей. Так, один из респондентов Telegrafi рассказал, что в его деревне есть всего восемь детей, до 1999 их было 45. В известных ему ближайших 22 деревнях большая часть населения уже переехала в Митровицу.

Собеседник журналистов Эсат Муса рассказал, что он «выживает», занимаясь животноводством, однако мечтает продать свой дом в деревне и купить дом в Митровице за 35 тысяч евро, чтобы отправить детей в школу, поскольку в деревне получить образование невозможно.