Грозный, , 10:20 — REGNUM Житель Чечни стал фигурантом уголовного дела о жестоком отношении к свои детям. Отец в течение пяти лет избивал несовершеннолетних за то, что они встречались с матерью, сообщили 14 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Ребенок (сс)kheinz

«Подозреваемый, находившийся в разводе с супругой, в период с августа 2016 года по август 2021 года, систематически наносил побои несовершеннолетним дочери и сыну за то, что они поддерживали общение со своей матерью», — сообщили в ведомстве.

Из подробностей уголовного дела стало известно, что дети после развода родителей в 2016 году остались проживать вместе с отцом. Однако тот под угрозой физического насилия запретил 16-летней дочери и десятилетнему сыну видеться с матерью и общаться с ней по телефону. Отец избивал детей даже после того, как дочь достигла совершеннолетия.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении физических или психических страданий несовершеннолетним. Как сообщили в СКР по Чечне, в настоящее время дети проживают со своей матерью, и им оказывается психологическая помощь.