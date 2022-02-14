Тегеран, 14 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. На территории одной из иранских военных баз вспыхнул пожар. Об этом 14 февраля сообщает агентство ISNA.

Пожар

По информации источника, пожар произошел на вспомогательной базе в западной провинции Ирана Керманшах, где хранится моторное масло и легковоспламеняющиеся предметы.

Также указывается, что в результате возгорания никто не пострадал и добавляется, что, благодаря своевременным действиям прибывших на место возгорания сотрудников противопожарных служб пожар удалось локализовать.

Помимо этого, отмечается, что в настоящее время ведется выяснение причин возникновения пожара и размер возможного ущерба от него.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ГУ МЧС РФ по Иркутской области обнародовало подробности о пожаре, случившемся на свиноферме в селе Каменка Боханского района.