14 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление главы министерства внутренних дел Польши Мариуша Каминьского о том, что власти ряда регионов республики готовятся к возможному наплыву беженцев с территории Украины.

Мирослава Романенко, , 14:53 — REGNUM Власти ряда регионов Польши готовятся к возможному наплыву беженцев с территории Украины. Об этом 13 февраля заявил глава министерства внутренних дел республики Мариуш Каминьский.

Ландо Ландоцци. Бурлак. 1931

«Ясно, что в связи с ситуацией на Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — действия воевод (глав регионов), связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасного убежища», — написал чиновник в своем микроблоге в Twitter.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала украинского интернет-журнала «Новое издание», а также — телеграм-каналов Klymenko Time и VESTI. Многие участники обсуждения указали на то, что Польша ждет не сколько беженцев, сколько рабочих рук.

«Больше ада!» — с сарказмом отреагировал Alex A.

«На клубнику «патриоты» (украинские националисты — М. Р.) приедут», — иронизирует Sergey Sergeevich.

«Так они уже столько лет бегут, а поляки только начали готовиться», — задумался Дмитрий.

«Рабочие места уже готовы для гастарбайтеров», — не без сарказма пишет один из участников обсуждения.

Владимир Маковский. Два украинца. 1882

«Все на постройку стены?» — шутит Дмитрий З.

«Они в курсе, что к ним националисты побегут?» — задалась вопросом Toni K.

«Готовят водометы?» — с сарказмом спросил Саша.

«Кто опаснее, беженцы с Ближнего Востока или бандеровцы?» — задался вопросом One Moment.

«И подготавливают клубничные поля», — пошутил Garryxxx.

«Пусть лучше глянут прогноз погоды на ближайшие 10 дней, и готовиться ни к чему не нужно будет. Потому что по такой погоде Путин не нападет», — смеется Максим.

«Дармовую рабсилу ждут», — добавил не без сарказма «Дядя Боря».

«Та что за истерики? Население Украины и Европы уже напугано… Население не может находится в постоянной панике и страхе, эта истерика должна во что-то вылиться», — пишет Мария Михайловна.

«Украинцы восьмой год плывут. А… [поляки] уплывают на ПМЖ в дальние страны, тикают из «процветающей» Польши», — отметила Светлана.

«Заградотряды выстроили на границе», — смеется Вадим.

«Так они уже в основном там все, подстрекать и «воевать» оттуда будут», — отметил Алексей О.

«На польской границе наплывы уже давно…» — написал «Частный Сектор».

«Да они и без войны с удовольствием поедут, а тут ещё и предлог есть», — отметил «Ким Чен Трамп».

«Сразу в концлагеря и на клубнику», — с сарказмом добавил Aleksandr.

«Никто не побежит с Украины бросать дома свои. Все знают, что зелёные человечки — вежливые», — написал Gena P.

«Да-да, видели, как Польша принимала беженцев на границе с Белоруссией!» — отметила Анна.

«Ага, ждут беженцев вместе с территорией», — не без сарказма пишет SaGA.

Маяковский В. Украинцев и русских клич один...1920

«Не хватает холопов, нужно пополнение… [Польша] один из выгодоприобретателей из всего этого шума», — прокомментировал новость Aleh71.

«А кто Родину защищать будет? Интересно…» — поинтересовался Игорь.

«Поляки потирают руки, ждут очередных чернорабочих и прислугу. В общем, за что скакали придурки с кастрюлями на головах (имеется в виду «майдан» 2014 года — М. Р.), то и получили», — отметил Андрей.

«Клубника сама себя не соберёт», — иронизирует Александр.

«Четко ждут рабов», — подытожил Александр.