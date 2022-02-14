Энгельс, Саратовская область, 14 февраля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. В Саратовской области суд согласился с доводами следствия и избрал в отношении 29-летней женщины, обвиняемой в покушение на убийство пятилетнего сына, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 11 апреля. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

(сс)kheinz Ребенок

По данным следствия, ночью 12 января подозреваемая вместе с сыном находилась по месту жительства в квартире многоэтажного дома на улице Полтавской города Энгельса. Будучи в состоянии опьянения, с целью убийства ребенка, она нанесла ему множественные колото-резаные ранения тела. Соседи услышали шум и вызвали полицию, а также бригаду скорой медицинской помощи. Ребенка госпитализировали. За его жизнь продолжают бороться врачи.

Следствие ходатайствовало перед судом об избрании для обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Прокуратура поддержала данное решение. Суд встал на сторону обвинения и заключил подозреваемую под стражу на два месяца.

ИА REGNUM напоминает, подозреваемая в покушении на жизнь 5-летнего сына в Энгельсе не смогла объяснить мотивы поступка. Женщина увидела в своем ребенке «нечто паранормальное», набросилась на него, нанеся около 20 ранений.

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