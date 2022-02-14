Симферополь, , 10:17 — REGNUM В Республике Крым госпитализированы ещё 158 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 14 февраля. Накануне, 13 февраля, сообщалось о 131 новом госпитализированном пациенте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

Всего в Крыму за прошедшие сутки подтверждено 1053 новых случая заражения коронавирусом, тогда как накануне сообщалось о 1 211 новых заразившихся. Выздоровевшими признаны 384 пациента, скончались ещё шесть человек.

С начала пандемии на территории Крыма подтверждено уже 143 773 случая заражения коронавирусом, выздоровели 130 042 пациента. Жертвами коронавирусной инфекции стали 4808 человек.