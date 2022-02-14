Москва, 14 февраля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Прирост налоговых доходов бюджета Москвы в 2021 году составил 25,1%. Об этом 14 февраля сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Объём налоговых доходов составил в 2021 году 2 трлн 908,8 млрд рублей — 87,2% в структуре доходов.

«Прирост налоговых доходов в 2021 году составил 25,1% или 582,7 млрд рублей к 2020 году. По сравнению с показателями 2019 года налоговые доходы увеличились на 27,5 процента», — рассказали в департаменте.

При этом уточняется, что поступления в столичный бюджет выросли по всем основным источникам.