Новосибирск, , 10:19 — REGNUM Решение о плавном выходе новосибирских школ из всеобщего дифференцированного карантина было абсолютно оправданным. Об этом на сегодняшнем оперативном совещании, 14 февраля, заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.

Карантин в школе Gtrksmolensk.ru

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По его словам, ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом в регионе сейчас стабильная, в том числе и среди детей. Кроме того, наблюдается снижение темпов прироста выявляемых случаев заболевания.

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«Общий карантин заканчивается на этой неделе, система образования должна быть готова к тому, что в начале следующей недели все классы вернуться к обычной форме обучения — с учётом сохранения карантина в отдельных школах и классах, если того требует ситуация», — подчеркнул Травников.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 14 февраля, новосибирские школы начинают поэтапный выход из карантина по коронавирусу.

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