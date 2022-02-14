Турочакский район, Алтай, , 10:16 — REGNUM В Республике Алтай золотодобывающая компания «Андоба» возместила ущерб, нанесённый окружающей среде. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, старатели загрязнили взвешенными веществами реку Чаныш.

Добыча золота Terneyau.ru

Ущерб водному объекту был оценён в 3,8 млн рублей, однако предприятие отказалось добровольно возместить ущерб. В связи с этим природоохранные прокуроры обратились в суд.

Суд первой инстанции отказался удовлетворить иск, однако это решение было обжаловано в апелляционном порядке. В результате Верховный суд республики встал на сторону прокуратуры и взыскал с золотодобытчика 3,8 млн рублей.

«Не дожидаясь ареста имущества и других мер принудительного исполнения, юридическое лицо рассчиталось с долгом в полном объеме. Решение суда исполнено, вся сумма ущерба, причиненная экологии Турочакского района, поступила в бюджет государства», — отметили в прокуратуре.

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