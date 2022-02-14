Красноярск, 14 февраля, 2022, 10:15 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело против главного государственного таможенного инспектора отдела тылового обеспечения Красноярской таможни. Как сообщили ИА REGNUM 14 февраля в Восточном межрегиональном следственном управлении СКР, она подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Zoheir Seidanloo Коронавирус. Дезинфекция

Предварительно установлено, что в мае 2021 года подозреваемая разгласила своей знакомой (представителю одной из красноярских коммерческих организаций) сведения о ценовом предложении победителя закупочной сессии на оказание услуг по дезинфекции Красноярской таможни и Сибирской электронной таможни.

Узнав об этом, знакомая сотрудницы таможни представила коммерческое предложение с ценовым предложением ниже, чем у победителя закупочной сессии.

Противоправные действия подозреваемой выявили сотрудники краевого УФСБ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае бывший заместитель главы города Дудинка предстанет перед судом за превышение должностных полномочий.

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