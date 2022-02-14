Москва, , 10:15 — REGNUM Жители Москвы с начала работы нового сервиса «Вывоз ненужных вещей» на портале mos.ru воспользовались данной онлайн-услугой 8674 раз, сообщается на портале мэра столицы.

Старые холодильники (сс) london road

Чаше всего поступали заявки на вывоз стиральных машин (3224) и холодильников (2905). Также с помощью сервиса москвичи избавились от 671 посудомоечной машины, 1273 электрических и 1212 газовых плит, 410 ванн (327 чугунных и 83 стальных), 356 железных дверей и 156 аккумуляторов.

Все собранные ненужные вещи отправлены на переработку. После переработки получилось свыше 160 тонн вторсырья. Отмечается, что сервисом по вывозу ненужных вещей москвичи могут воспользоваться бесплатно.

ИА REGNUM сообщало, новый сервис — вывоз ненужных вещей — появился на портала правительства Москвы (mos.ru) в октябре 2021 года.

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