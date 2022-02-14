Екатеринбург, 14 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Екатеринбурге могут изменить границы особо охраняемой территории парка на Уктусе. По данному вопросу пройдут общественные слушания, сообщили в городской администрации.

Екатеринбург.рф Екатеринбург

Изменение статуса части «Уктусского лесного парка» необходимо владельцу термального комплекса «Баден-Баден» Евгению Кононову для строительства автодороги. С 14 февраля по 21 марта проведут общественные обсуждения. Общественные слушания пройдут 9 марта в здании администрации Екатеринбурга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная экологическая экспертиза вынесла отрицательное заключение на строительство термального комплекса «Баден-Баден «на берегу озера Шарташ. Местные жители также были против строительства комплекса. По их мнению, появление такого бизнеса навредит экологии.