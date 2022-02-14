Владикавказ, , 10:13 — REGNUM В Северной Осетии будет создана специальная медицинская организация для оказания помощи в реабилитации и лечении ветеранам боевых действий. Поручение о проработке возможности создания такого корпуса на базе одного из медучреждений отдал глава республики Сергей Меняйло в ходе встречи с председателями Северо-Осетинских региональных организаций «Российский Союз ветеранов Афганистана», «Союз инвалидов Афганистана» и Совета ветеранов РСО-Алания.

Афганцы Ольга Заузанова © ИА REGNUM

«То, что в республике нет госпиталя для ветеранов боевых действий — это плохо. При клинической больнице можно создать такое отделение, чтобы они могли обращаться на особых основаниях», — цитирует Сергея Меняйло его пресс-служба.

Было отмечено, что в течение последних пяти лет бесплатное лечение в санаториях федерального уровня получили 79 ветеранов-афганцев, а в самой республике на базе местных здравниц — всего 26 человек.

Глава региона поручил поставить на контроль вопрос о выделении бесплатных путевок в санатории республики инвалидам и ветеранам боевых действий. Всего в РСО-Алании проживают 793 ветерана-афганца и 91 семья погибших воинов-интернационалистов. Напомним, встреча главы региона с представителями общественных организаций состоялась накануне 33-й годовщины вывода советских войск из Афганистана. В этот день в России отмечают День памяти воинов-интернационалистов.