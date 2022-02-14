Афины , , 10:19 — REGNUM Министр финансов Греции Христос Стайкурас в воскресенье выразил «реалистичный оптимизм в отношении того, что 2022 год станет лучшим годом для страны», выступая на мероприятии, проводимом правящей партией «Новая демократия» в Патрах 13 февраля. Об этом сообщает AMNA.

Христос Стайкурас Greek Government

«У нас сильный рост, который на самом деле оказался сильнее наших прогнозов, и все, что мы потеряли в 2020 году, мы вернули в 2021-м», — сказал он, добавив, что правительству удалось выполнить значительное количество своих предвыборных обещаний, несмотря на пандемический кризис.

«Общая картина экономики удовлетворительна, и перспективы особенно обнадеживающие, с несколькими новыми инвестициями и созданием новых качественных рабочих мест», — добавил он.

Говоря об энергетическом кризисе, Стайкурас признал, что он оказался дольше и сильнее, чем ожидалось, и значительно больше повлиял на бюджеты домашних хозяйств на европейском уровне. «Вот почему мы реагируем и постоянно помогаем имеющимся доходам во время проходящих кризисов. Снижение ENFIA (налога на имущество), снижение налогообложения бизнеса, сокращение взносов на социальное страхование являются постоянными мерами для преодоления проходящих кризисов», — сказал он.

Что касается более высокой стоимости энергии, он сказал, что правительство выделило более двух миллиардов евро на покрытие этой проблемы и стремится максимально помочь домашним хозяйствам и предприятиям.