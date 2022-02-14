Тбилиси, 14 февраля, 2022, 10:12 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 9 688 исследований на SARS-CoV-2 выявили 4028 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 14 февраля обнародовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 458 093 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 270 759 победили инфекцию, в том числе 22 517 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 15 577 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 21 человек скончался в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 6202 пациента, в оборудованных гостиницах — 1481.

Днём ранее в Грузии в ходе 46 425 исследований выявили 15 712 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 21 623 человека, скончались 40 пациентов с COVID-19.