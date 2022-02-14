Канберра, , 10:14 — REGNUM Супруга премьер-министра Австралии Дженни Моррисон рассказала в эксклюзивном интервью для телеканала Nine News, что «почувствовала себя плохо», когда в неподтвержденных текстовых сообщениях от анонимного члена кабинета министров ее мужа Скотта Моррисона назвали «полным психом». В разговоре с журналистами, она также призналась, что смотрела пресс-конференцию супруга в то время, как неожиданно журналист задал вопрос про слитые в СМИ текстовые сообщения.

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Напомним, что ранее журналист Питер ван Онселен в ходе пресс-конференции Моррисона заявил, что у него есть слитые текстовые сообщения, якобы отправленные бывшим премьер-министром Нового Южного Уэльса Глэдис Бережиклян и неназванным министром от Либеральной партии.

«Я просто подумала, что это такой плохой вопрос с такими плохими намерениями, что эти люди просто не представляют, как это скажется на моей семье», — прокомментировала Дженни Моррисон.

Она также призналась, что по определению не любит политику и все, что с ней связано.