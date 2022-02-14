Пекин, , 10:10 — REGNUM Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку перед соревнованиями в женском одиночном разряде на Олимпийских играх в Пекине. Об этом 14 февраля сообщает ТАСС.

Камила Валиева Luu

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонила апелляции на решение о снятии временного отстранения с российской спорстменки.

Также до того стало известно, что выездная панель CAS не решала вопрос о том, виновата ли российская фигуристка в применении допинга.