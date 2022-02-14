Новосибирск, , 10:10 — REGNUM В Новосибирской области ситуация с ОРВИ, гриппом и коронавирусом на сегодняшний день стабильная. Об этом на оперативном совещании сегодня, 14 февраля, сообщил губернатор Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области Novo-sibirsk.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые правила «Омикрона»: все новости о коронавирусе в России»

По его словам, в регионе наблюдается снижение темпов прироста выявляемых случаев заболевания у всех возрастных категорий населения.

«Очевидно, на этой неделе мы пройдём пик пятой волны, — сказал Травников. — Нас уже научили предыдущие четыре волны, что очень важно как своевременно принимать решения о введении дополнительных ограничений, так и своевременно, поэтапно их снимать. Просьба к коллегам-руководителям: исходить из этой установки, готовиться к поэтапной отмене ранее введённых ограничений».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Новосибирской области поручил подготовить предложения о поэтапной отмене действующих антиковидных ограничений.

Читайте также: Новосибирскую область готовят к поэтапной отмене антиковидных ограничений