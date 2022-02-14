Самара, 14 февраля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Шкуру метрового нильского крокодила изъяли таможенники в аэропорту Самары. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Крокодил

Сообщается, что в самарском аэропорту на рейсе Хургада-Самара сотрудники таможни обнаружили в багаже граждански России шкуру нильского крокодила. Разрешительных документов на перемещение этого товара женщина не смогла предъявить.

Эксперты установили, что образец исследования представляет собой дериват нильского крокодила. Такие товары подлежат обязательному таможенному декларированию.

Материалы дела направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в Средневолжское ЛУ МВД РФ на транспорте.