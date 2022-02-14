Тазовский район, Ямало-Ненецкий АО, 14 февраля, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО вынужденную посадку произвёл вертолёт МИ-8 авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Af.mil Ми-8

Инцидент произошёл утром 14 февраля в 20 километрах от села Антипаюта Тазовского района. Вертолёт следовал в Красноярский край, выполняя вахтовый рейс из Нового Уренгоя.

По предварительным данным, во время полёта возникла нехарактерная вибрация лопастей несущего винта. Из 15 пассажиров и троих членов экипажа пострадавших и погибших нет.

Для эвакуации людей авиакомпания направила резервный борт.

«Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — добавили в ведомстве.