Перт, Австралия, , 10:11 — REGNUM На этой неделе на юго-востоке Квинсленда (северо-восточный штат Австралии) ожидаются проливные дожди и штормы, что может быть встречено местными жителями с облегчением, поскольку жаркая погода продолжает «сотрясать» местных жителей. Однако жителям Западной Австралии не повезло, и от летнего зноя им скрыться не удастся, так как синоптики обещают, что столбики термометров снова превысят 40 °C. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Ожидается, что в некоторых районах Квинсленда выпадет до 30 мм осадков. Ливни начнутся уже с понедельника, 14 февраля. Воздух в столичном Брисбене прогреется в этот день до 28 градусов.

Между тем в Перте (столица Западной Австралии) температура достигнет 36 °C. Синоптики предупреждают, что сильная жара, которую испытывали в течение последних месяцев жители Западной Австралии, вернется позже на этой неделе.

Напомним, что погодные сезоны в Австралии не совпадают с календарными из-за того, что континент находится южнее экватора.