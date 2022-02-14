Вашингтон, 14 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Американский актёр Мэтт Леблан, известный по роли Джоуи в сериале «Друзья», и его возлюбленная Аврора Маллиган расстались. Об этом 14 февраля сообщает The Sun, ссылаясь на свой источник.

Скриншот видео на YouTube Мэтт Леблан

Как отмечает инсайдер издания, «полный разрыв» отношений произошёл недавно. «Отношения Мэтта и Авроры исчерпали себя. Все кончено… Мэтт воспринял эту новость особенно тяжело, как и любой другой. Он и Аврора влюбились друг в друга на Top Gear, и, несмотря на довольно большую разницу в возрасте, они были действительно отличной парой», — поделился источник.

ИА REGNUM напоминает, что Мэтт Леблан и Аврора Маллиган познакомились в 2016 году во время совместной работы над передачей Top Gear. В период с 2016 по 2018 год актёр был ведущим автомобильного шоу.