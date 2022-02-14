Мэтт Леблан расстался со своей девушкой после шести лет отношений
Вашингтон, 14 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Американский актёр Мэтт Леблан, известный по роли Джоуи в сериале «Друзья», и его возлюбленная Аврора Маллиган расстались. Об этом 14 февраля сообщает The Sun, ссылаясь на свой источник.
Как отмечает инсайдер издания, «полный разрыв» отношений произошёл недавно. «Отношения Мэтта и Авроры исчерпали себя. Все кончено… Мэтт воспринял эту новость особенно тяжело, как и любой другой. Он и Аврора влюбились друг в друга на Top Gear, и, несмотря на довольно большую разницу в возрасте, они были действительно отличной парой», — поделился источник.
ИА REGNUM напоминает, что Мэтт Леблан и Аврора Маллиган познакомились в 2016 году во время совместной работы над передачей Top Gear. В период с 2016 по 2018 год актёр был ведущим автомобильного шоу.