Канберра, , 10:12 — REGNUM 15 февраля в Сиднее и других городах Нового Южного Уэльса тысячи медсестер и акушерок не выйдут на работу, чтобы принять участие в забастовке сотрудников родильных домов, которой в австралийском штате не было уже десять лет. Медсестры потребуют увеличение численности персонала и повышения заработной платы, передает телеканал Nine News.

Забастовка

Отмечается, что 15 февраля на улицы Сиднея выйдут сотрудники более 150 медицинских учреждений.

Генеральный секретарь Ассоциации медсестер и акушерок Нового Южного Уэльса Бретт Холмс заявил в эфире радиостанции 2GB, что часть персонала останется на месте, чтобы обеспечить уход за жизнью рожениц и их будущих детей.

Холмс также подчеркнул, что тысячи медсестер, которые работали в условиях отчаянной нехватки персонала и тяжелых условий в течение последних двух лет пандемии, морально истощены и не могут более терпеть возрастающую рабочую нагрузку. Он посоветовал премьер-министру Нового Южного Уэльса Доминику Перротте прислушаться к требованию медработников.