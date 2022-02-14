Москва, 14 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Москве на 16,3% выросла доходная часть бюджета Москвы, сообщили 14 февраля в пресс-службе департамента финансов столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

Согласно итоговым данным за 2021 год, в столичный бюджет поступило 3 трлн 335,6 млрд рублей.

«По сравнению с 2020 годом доходная часть бюджета Москвы выросла на 16,3 процента, а к уровню 2019 года — на 26,8 процента», — проинформировали в департаменте.

Уточняется, что поступления выросли по всем основным источникам доходов.