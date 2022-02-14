Якутск, 14 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Якутии начинают прививать от коронавируса несовершеннолетних жителей 12−17 лет. В специальном вакцинальном центре приём детей стартовал 14 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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На прививку нужно записаться заранее, дети 12−15 лет должны будут прийти вместе с родителями. Услугу будут оказывать бесплатно и добровольно. Прививать детей будут препаратом «Спутник М».

Противопоказаниями к вакцинации названы гиперчувствительность к какому-либо компоненту, сильная аллергия, острые инфекционные заболевания или обостроение хронических, поствакцинальные осложнения. Прививки подросткам будут делать только с разрешения врача и после его осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, первый компонент вакцины от COVID-19 получили 81,7% якутян, ревакцинацию прошёл 57,1%. В целом коллективный иммунитет в республике достиг 70%.