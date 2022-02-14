Москва, 14 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Баннер в поддержку сборной России на Олимпийских играх (ОИ) в Пекине развернули на одной из вершин хребта Западный Саян военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

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«Военнослужащие Центрального военного округа, в поддержку российских спортсменов-участников зимних Олимпийских игр в Пекине, развернули баннер на одной из вершин хребта Западного Саяна», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что во время акции порядка 50 военных ЦВО, используя горнолыжное снаряжение, прошли более 10 км по горам и в конце мероприятия развернули баннер с олимпийскими кольцами в поддержку российских спортсменов с надписью: «Верим в победу!».

«Этим восхождением мы хотим поддержать наших спортсменов и показать, что мы с ребятами, пускай даже и мысленно. Мы следим за выступлениями нашей сборной и переживаем. Но мы не остаемся в стороне и даже здесь, неся службу на высоте, болеем за российских спортсменов», — рассказал военнослужащий горного подразделения ЦВО рядовой Владимир Самойлов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российская фигуристка Камила Валиевапродолжит выступление в личном турнире Олимпийских игр.