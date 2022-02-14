Пекин, 14 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) относится с уважением к решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом 14 февраля сообщает пресс-служба организации.

Luu Камила Валиева

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«ISU должным образом принял к сведению и будет уважать решение суда», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, CAS отклонил апелляции МОК, ISU и WADA, которые потребовали наложить на фигуристку временно отстранение. Суд допустил Валиеву до участия в личных соревнованиях на Олимпийских играх в Пекине.