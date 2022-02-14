Бухарест, 14 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Более 50 станций технического обслуживания (СТО) автомобилей по всей Румынии были оштрафованы за злостное нарушение правил экологии при утилизации отходов своей деятельности. Об этом 14 февраля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Kurer-sreda.ru Технический осмотр

Согласно официальной информации, соответствующая проверка работы указанных СТО проводилась в рамках общегосударственной акции Национальной экологической службы (НЭС) при поддержке сил местной полиции и жандармерии.

«Большинство несоответствий заключалось в отсутствии записей о наличии отходов, были зарегистрированы факты сжигания использованных шин и покрышек, а также слив отработанного масла в несанкционированных местах», — заявила Генеральный комиссар НЭС Мариоара Гатей.

Сообщается о штрафах на общую сумму 1 103 965 леев ($250 тыс.), наложенных на авторемонтные мастерские в уездах Кэлэраш, Сибиу и Долж. Акция НЭС продолжается.