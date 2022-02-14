Иваново, 14 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Авария с участием школьного автобуса произошла в Ивановской области утром 14 февраля, сообщили в региональном УМВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло на участке дороги Старая Вичуга — Каменка. УАЗ-Патриот, следовавший во встречном направлении, столкнулся с автобусом, а затем с шедшим позади автобуса большегрузным автомобилем.

В результате аварии травмы получили две женщины, которые находились в автобусе. Детей в салоне транспортного средства в момент ДТП не было.

На месте аварии работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 11 февраля на дороге Плес — Приволжск в Ивановской области водитель пассажирского ПАЗа столкнулся с легковым автомобилем.