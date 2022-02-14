Москва, 14 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Глобальное потепление, которое наблюдается в настоящее время, является самым сильным за последние 200 тыс. лет. Об этом заявил генеральный секретарь к Всемирной метеорологической организации (ВМО), специализированного межправительственного учреждения Организации Объединённых Наций в области метеорологии, Петтери Таалас.

Global warming Глобальное потепление в представлении художника

Он указал на уникальность событий последних ста лет, когда человек стал использовать ископаемые ресурсы планеты — нефть и газ, что привело к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу и, как следствие, к повышению температуры нижних слоёв атмосферы.

«Такого сильного потепления не было уже 200 тыс. лет. И есть очень чёткие научные доказательства, что это было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа», — пояснил в интервью ТАСС эксперт.

Читайте также: Эксперт предупредил о риске появления новых вирусов из-за изменений климата

Он также указал на различия между погодными колебаниями, например, такими как природный феномен Эль-Ниньо, и климатическими изменениями, призвав не путать их.

«Погодные колебания происходят из года в год, изо дня в день, каждую неделю. Мы видим аномалии погоды: иногда в каком-нибудь регионе выдается очень холодный сезон по сравнению с предыдущим годом или иногда гораздо более тёплый, чем в прошлом году», — отметил Таалас.

Ранее по теме: ЕС выделит на борьбу с глобальным потеплением €1 млрд

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз выделит на создание технологий для борьбы с глобальным потеплением климата €1 млрд. Кроме того, по её словам, к 2030 году ЕС планирует сократить до нуля углеродные выбросы по меньшей мере в ста европейских городах.