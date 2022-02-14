Веллингтон, 14 февраля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Новозеландская музыкальная группа Dragon раскритиковала премьер-министра Австралии Скотта Моррисона за то, что он использовал их культовую песню, чтобы «очеловечить» свой образ в преддверии напряженных федеральных выборов, запланированных на май. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Nine News.

Commonwealth of Australia Скотт Моррисон

В программе «60 минут» на телеканале Nine News Моррисон был заснят со своей семьей за обеденным столом, играя на укулеле «Апрельское солнце на Кубе».

На следующий день, в своем язвительном упреке, Dragon обвинила Моррисона в том, что он втянул группу в политику на «неправильных основаниях», что, по их словам, было «циничным» актом предвыборной агитации, направленным на то, чтобы вызвать позитивных отклик у австралийских избирателей.

«Это циничный поступок со стороны политика — использовать музыку в попытке очеловечить себя перед выборами», — говорится в заявлении группы.