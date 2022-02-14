Нефтекамск, Башкирия, 14 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Решение о досрочном прекращении полномочий Ратмира Мавлиева на посту главы администрации Нефтекамска принято на заседании городского совета. Об этом 14 февраля сообщил Мавлиев на своей странице в социальной сети.

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«Сегодня на заседании совета было принято решение о досрочном прекращении моих полномочий», — сообщил он.

Мавлиев поблагодарил жителей за поддержку, конструктивную критику, советы и инициативу.

«Все, что сделано за три года, сделано вместе, при вашем активном участии. Ваша оценка — главный результат моего труда», — сообщил Мавлиев, поблагодарив и свою команду.

Он сообщил, что продолжит работать на благо Башкирии, но уже в другом городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии назначен заместитель министра финансов республики.