Ростов-на-Дону, 14 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Сегодня, 14 февраля, в день 79-й годовщины со дня полного освобождения Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, продолжается рассмотрение дела о геноциде советского народа на территории Ростовской области в годы Великой Отечественной войны, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

14 февраля планируется установить видеосвязь с Миллеровским районным судом. В ходе открытого судебного процесса будут рассмотрены многочисленные факты преступлений, а главное — свидетельские показания и архивные документы.

Первое заседание состоялось 10 февраля. Жертвами карателей в период оккупации Ростовской области стали не менее 125 тыс. мирных граждан и военнослужащих, сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков. В суде выступили Клавдия Ивановна Сисюкина и Валентина Александровна Яковлева, пережившие ужасы оккупации и немецкого концлагеря.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области весной 2022 года продолжится поиск останков мирных граждан и советских солдат, погибших от рук нацистов в годы Великой Отечественной войны. В частности, экспедиции будут организованы на территории парка Авиаторов в районе старого аэропорта Ростова-на-Дону, где с осени 1942 года проводились массовые расстрелы горожан и в станице Пролетарской на востоке Ростовской области, где проживало не более 3 тыс. человек, а от рук нацистов погибли около 1,5 тыс. жителей.