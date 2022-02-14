Ярославль, 14 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Депутат муниципалитета Ярославля Игорь Бортников продолжит заниматься политической деятельностью несмотря на арест сына. Об этом он написал в своих социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Игорь Бортников

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александра Бортникова, депутата Некрасовского поселения Ярославского района, задержали сотрудники ФСБ по подозрению в организации нарколаборатории. После этого депутат был исключён из партии «Единая Россия».

Его отец Игорь Бортников написал, что семья переживает тяжёлые дни, но политикой он заниматься не перестанет.

«Моего сына Александра Бортникова задержали, и, хотя он уже давно взрослый, как отец, я не снимаю с себя ответственности. Будем ждать результатов расследования правоохранительных органов, а потом решения суда. Я продолжаю свою активную общественную и депутатскую деятельность. Спасибо всем за моральную поддержку: для нашей семьи сейчас это очень важно», — написал Игорь Бортников.

Тем, кто оставляет резкие комментарии в социальных сетях, депутат пожелал никогда не сталкиваться с такой ситуацией. Пока неясно, будет ли Бортников выдвигать свою кандидатуру в муниципалитет Ярославля на третий срок: выборы состоятся в сентябре.

Александр Бортников известен в Ярославле не только как политик, но и как владелец агентства недвижимости, а также издатель глянцевого журнала.