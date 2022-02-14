Киев, 14 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен пока официально не просит французов покинуть страну, передает BFM TV.

francois schnell Французский флаг

Дипломат утверждает, что непрерывно следит за развитием ситуации и признает, что его озабоченность по-прежнему остается на высоком уровне.

Посольство советует жителям Франции отложить все поездки на Украину.

Напомним, ранее многие западные страны попросили своих граждан покинуть Украину и начали эвакуацию посольств, например, Германия, Великобритания и США.