Москва, 14 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Издательства Москвы впервые представят свою продукцию под единым брендом Created in Moscow на Болонской детской книжной ярмарке в Италии, сообщается на портале мэра столицы.

Национальная Электронная Детская Библиотека «Детская литература», 1968 год, №10

Детская книжная ярмарка в Италии пройдет с 21 по 24 марта. В ней примут участие представители книжной отрасли почти из 80 стран.

Москву будут представлять 10 компаний, издающих литературу для детей и подростков. На ярмарке они смогут презентовать свою продукцию и заключить экспортные контракты.

Как сообщает ИА REGNUM, всего в Москве в индустрии издательского дела работают порядка 12,5 тыс. организаций и индивидуальных предпринимателей (ИП).

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