Белгород, 14 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Сразу четыре асфальтобетонных завода заработают в Белгородской области в ближайшие дни в целях увеличения объёма выполнения ямочного ремонта, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 13 февраля.

ИА REGNUM Ямочный ремонт

«В начале следующей недели планируем запускать заводы для выпуска литой асфальтобетонной смеси. Таких заводов в области четыре. Если в обычный рециклер загружается до тонны, то в заводские установки — семь, соответственно, объём ямочного ремонта значительно увеличится», — сообщил министр автодорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко.

Глава минтранса региона пояснил, что в регионе не ориентируются на ГОСТы по предельным размерам просадок и выбоин — ремонтируют и небольшие ямы, так как они грозят в скором времени превратиться уже в большие, а значит, вырастет и стоимость ремонта.

Полноценный ремонт автодорог в Белгородской области планируют начать ориентировочно в начале апреля. На 2022 год планируется привести в нормативное состояние более 500 км автодорог.