Москва, 14 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Проект постановления о комиссии по обеспечению жилищных прав граждан внесла в Госдуму комиссию по регламенту, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Yarregion.ru Галина Хованская

Комиссию возглавит депутат Госдумы от СРЗП Галина Хованская.

Комиссия будет создана по предложению лидера СРЗП Сергея Миронова, который обратил внимание на то, что есть комитет по строительству и ЖКУ, но нет ни одного комитета, где бы предметом ведения было жилищное законодательство и проблемы жилищных прав граждан.

Речь о необходимости создания комиссии шла в октябре 2021 года.