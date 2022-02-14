Чебоксарку отправят лечиться за нападение с ножом на маршрутчика

Чебоксары, 14 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Чебоксарах признали невменяемой женщину, которая напала с ножом на водителя маршрутки. Решением суда её отправят лечиться в психиатрический стационар, сообщили ИА REGNUM в прокуратуре Чувашии и следственном управлении СКР по республике.

Павел Расинский ИА Красная Весна Нож

Под уголовное преследование попала 28-летняя чебоксарка. Преступление было совершено утром 12 октября 2021 года, на тот момент женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, обвиняемая, находясь на переднем пассажирском сиденье маршрутки в Чебоксарах, ударила ножом в шею ранее незнакомого 23-летнего водителя. После происшествия пострадавший остановил маршрутку и оказал сопротивление. Водителя госпитализировали.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у фигурантки уголовного дела психическое заболевание. Постановлением суда женщина признана невменяемой и её отправят на принудительное лечение в психиатрический стационар.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело об убийстве, совершённом с особой жестокостью: у жертвы насчитали более 120 ножевых ранений. В преступлении обвинили его брата.

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