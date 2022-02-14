Калуга, , 12:30 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 77 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 997 человек. Днём ранее, 13 февраля, в регионе было зарегистрировано 1 005 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 85 883 человек, 67 685 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончался 1 331 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.