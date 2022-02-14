Санкт-Петербург, 14 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга определило проект продолжения Красносельско-Калининской (шестой, коричневой) линии от будущей станции «Казаковская» («Юго-Западная») до будущей станции «Сосновая Поляна». АО «Метрострой Северной столицы» сообщает, что работы должны начаться в 2023 году, отмечает «Деловой Петербург».

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство метро

Протяженность участка Красносельско-Калининской линии составит около 8,3 км. На сегодняшний день спроектированы станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе» и «Сосновая Поляна». Станции будут иметь по два выхода на поверхность. Но для начала работ АО «Метрострой Северной столицы» нужна проектная документация с положительным заключением.

Напомним, «Метрогипротранс» получил контракт на проектирование линии, однако из-за судебных разбирательств и обеспечительных мер компания не сразу приступила к своим обязанностям.